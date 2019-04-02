0553 313 94 23

"Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı"

Washington Post gazetesinde "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı" başlığıyla yayımlanan makaleden:- "(Kaşıkçı cinayeti) Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı bu tüyler ürpertici kaderi hak etmedi. Şimdi bu korkunç olayın üzerinden yarım yıl geçti ve artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor"- "Trump yönetimi, Veliaht Prens ile ilişkilerini sürdürmek adına, CIA'in cinayete ilişkin bulgularının önünü tıkadı, bunları gizledi ve bir kenara itti"- "Trump'ın Suudiler'in hesap vermekten kaçmasına izin verdiği her gün, dünyada daha fazla tiran fütursuzca insanları öldürebileceğine inanmaya başlıyor"

02 Nisan 2019 Salı 00:51
"Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı"

NEW YORK (AA) - Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan makalede ABD Başkanı Trump'a Kaşıkçı cinayeti konusunda adım atması çağrısı yapıldı.

Washington Post'ta gazetenin yazarı ve CEO'su Fred Ryan imzasıyla "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı" başlıklı bir makale yayımlandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda "önceden planlanmış" bir cinayete kurban gittiğine işaret edilen makalede, "Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı bu tüyler ürpertici kaderi hak etmedi. Şimdi bu korkunç olayın üzerinden yarım yıl geçti ve artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaşıkçı'nın cesedinin hala bulunamadığına işaret edilen haberde, Suudi Arabistan hükümetinin ilk günden itibaren cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdiğine ve bazı Batılı ülkelerin Suudi Arabistan'dan uzaklaştığına işaret edildi.

- "Trump, CIA'in bulgularını bir kenara itti"

Amerikan istihbaratı ve Kongresinin icraatları ile Kaşıkçı cinayeti konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinin ifade edildiği makalede, şu görüşler paylaşıldı:

"Ancak Trump yönetimi çok daha farklı bir hikaye yazıyor. Beyaz Saray yetkilileri eleştirel ifadeler kullandı ve hafif cezalar verdi ancak Suudi Arabistan'a anlamlı cezalar vermek konusunda bir şey yapmadı. Trump yönetimi, Veliaht Prens ile ilişkilerini sürdürmek adına, CIA'in cinayete ilişkin bulgularının önünü tıkadı, bunları gizledi ve bir kenara itti."

Başkan Trump'ın Kaşıkçı cinayetine gerekli cevabı vermeyerek sadece kanunları çiğnemediği aynı zamanda ABD'nin güvenilirliği ve ahlaki otoritesine de zarar verdiğinin vurgulandığı makalede, Trump'ın tepkisizliğine ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını gerekçe gösterdiği anımsatıldı.

- "Hesap sorulmadan bir altı ay daha geçmemeli"

Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanmadığı her gün, sonuçların daha "korkutucu" hale geldiğine işaret edilen makalede, "Trump'ın Suudiler'in hesap vermekten kaçmasına izin verdiği her gün, dünyada daha fazla tiran fütursuzca insanları öldürebileceğine inanmaya başlıyor. Her gün, önceki nesil Amerikanların kurduğu itibar değeri çarçur ediliyor." görüşü paylaşıldı.

ABD Kongresinin Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması için elinden geleni yapması gerektiğine işaret edilen makalede, "Trump, en azından kanuna uymalı ve Magnitsky Yasası'nın gerektirdiği sonuçları üretmelidir. Bu iğrenç suç için hesap sorulmadan, bir altı ay daha geçmemeli. Masum bir gazeteci ve Amerika'nın en önemli çıkarları bundan daha azını hak etmiyor." çağrısı yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 00:51
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. cinayet
  3. Trump
  4. Washington Post

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas Hareketi'nden Erdoğan mesajı!
    1. Hamas Hareketi'nden Erdoğan mesajı!
    2. "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6..
    3. Uyarılar yapılıyor: Sandığınızı..
    4. Siirt’te bir iş yeri yandı
    5. Basra'nın bağımsız idari bölgeye..
    6. DÜZELTME - ''Almanya BM Güvenlik..
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Derdimiz..
    8. "Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara..
    9. Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı..
    10. Buteflika'dan 'istifa' açıklaması
    11. İstanbul'da seçim bilançosu belli..
    12. İş dünyasının gözü reformlarda
    13. Ömer Çelik: Bir uyumsuzluk var
    14. Guatemalalı mülteci çocuk bakteri..
    15. Emniyet yetkilisini öldürmüşlerdi!..
    16. Saldırıya uğrayan SP'li Akmeşe konuştu!
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2019
    18. Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı
    19. SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3..
    20. Büyük skandal ortaya çıktı! Oy..
    21. Hamas’tan Bolsonaro’nun Ağlama..
    22. Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem..
    23. İstanbul Valiliği'nden gözaltı..
    24. Vatandaşlar uyarılıyor! Sandıklarınızı..
    25. Bir ilçe alarmda! Kafesinden kaçtı
    26. Çanakkale’de silahlı saldırı: 1 ölü
    27. Simav Belediyesi Avukat Adil Biçer’e..
    28. Yok böyle bir seçim! 1 oy farkla kazandı
    29. Afrika Birliği'nden Libya'ya uzlaşı..
    30. Abdüllatif Şener'den yerel seçim..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Binali Yıldırım: Farkın 10 katı iptal oy var
    Binali Yıldırım: Farkın 10 katı iptal oy var