Cemal Kaşıkçı cinayeti animasyonla anlatıldı
Suudi konsolosluğuna girdikten sonra sırra kadem basan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında yaşanan gelişmeler bir animasyonla anlatıldı.16 Ekim 2018 Salı 12:07
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Türk heyetinin Suudi Konsolosluğundaki incelemeleri devam ediyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında Kaşıkçı olayında bu zamana kadar yaşananlar bir animasyonla anlatıldı.
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