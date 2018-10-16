0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı cinayeti animasyonla anlatıldı

Suudi konsolosluğuna girdikten sonra sırra kadem basan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında yaşanan gelişmeler bir animasyonla anlatıldı.

16 Ekim 2018 Salı 12:07

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Türk heyetinin Suudi Konsolosluğundaki incelemeleri devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Kaşıkçı olayında bu zamana kadar yaşananlar bir animasyonla anlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:07
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. animasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu terk ettiler
    1. İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu..
    2. Selülit oluşmaması için...
    3. "Suriyelileri ülkesine gönderecek..
    4. Bakıcısını öldüren deve kasaplara..
    5. Bu kadarı tesadüf olamaz! Yoksul..
    6. Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal..
    7. İstanbul'da silah kaçakçılarına..
    8. Makarnanın püf noktası
    9. Fas'ta korkunç kaza! İki tren çarpıştı
    10. MHP'li vekilden Fatma Şahin'e çağrı!
    11. Drone gören yaşlı amcanın komik tepkisi
    12. Can Dündar kırmızı bültenle aranıyor
    13. Emine Erdoğan: Yerli tohumun peşine..
    14. Fas'ta tren faciası! Kafa kafaya..
    15. ABD'li senatörden S. Arabistan'ı şok..
    16. Vatan haini Can Dündar hakkında..
    17. Hakim ve savcı atama sonuçları
    18. Henüz 20 yaşındaydı... İsyan ettiren..
    19. AK Parti, belediye başkan adaylarına..
    20. Suyun hayati kıymetini bilelim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?