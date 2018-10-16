Cemal Kaşıkçı cinayeti animasyonla anlatıldı

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Türk heyetinin Suudi Konsolosluğundaki incelemeleri devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Kaşıkçı olayında bu zamana kadar yaşananlar bir animasyonla anlatıldı.