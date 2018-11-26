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Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama yapılan ilk villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiye aracı getirtildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:07
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama yapılan ilk villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiye aracı getirtildi.
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:07
  1. Arama
  2. kaşıkçı cinayeti
  3. Yalova

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