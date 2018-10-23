Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası dünya devleri boykot etmişti... Selman orada ortaya çıktı

Suudi İhbariye kanalında verilen habere göre, Ortadoğu'nun birinci, dünyanın ise dördüncü büyük petrokimya şirketi olan Aramco 30 milyar dolarlık 15 anlaşmaya imza atacak.

Bugün açılışı yapılan forum 25 Ekim'e kadar devam edecek. Suudi Arabistan, söz konusu forum aracılığıyla, yapılacak oturumlarda petrol, gaz, alt yapı ve çeşitli sektörlerden olmak üzere 50 milyar dolarlık anlaşma yapmayı planlıyor.

Çok sayıda üst düzey bürokrat ve temsilci katılımını iptal etmişti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleşen Çöl Davos'u adıyla da bilinen ekonomik foruma Cemal Kaşıkçı olayından dolayı çok sayıda üst düzey bürokrat ve temsilci katılımını iptal etmişti.

Düne kadar foruma katılım iptalleri yaşanırken, forumun resmi internet sitesine yönelik hacklenme yaşandı. Söz konusu siber saldırıda internet korsanları hacklenen siteye Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın olduğu bir ortamın arkasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arkasında bir kılıçla durduğu resmi koymalarıyla verilmek istenen mesajın içeriği anlaşılmış oldu.

Öte yandan, Saudi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır, merkezi Riyad'da bulunan ve dünyanın sayılı petrokimya tesislerine sahip olan SABIC'in hisselerini almadan borsaya girmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın yüzde 70 hisselerini elinde tuttuğu SABIC'in Aramco tarafından alınması için Suudi Arabistan'daki Genel Yatırımları Fonu'yla uzun süredir görüşmelerin yürütüldüğü kaydedildi.

Selman katıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan konferansın yapıldığı alana, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik ederek geldi.

Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı.

Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmayı iptal etti

İngiltere'nin "The Times" gazetesinin de aralarında yer aldığı Batı medyasından bazı yayın organları, Bin Selman'ın bugünkü konferansta yapmayı planladığı konuşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.

Veliaht Prens Bin Selman'ın, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı", gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde yapılıyor. Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı.

Riyad'da bugün başlayan konferans 25 Ekim'e kadar sürecek.