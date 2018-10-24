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Cemal Kaşıkçı cinayeti öncesi keşif yapılmış

Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayetten önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı anlaşıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
Cemal Kaşıkçı cinayeti öncesi keşif yapılmış

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, cinayetten önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı. Fotoğrafta, 34 CC 2404 plakalı resmi aracın 1 Ekim akşamı 18.28'de keşif için Belgrad ormanlarına giriş yaptığı görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Olayın aydınlatılması için yoğun çaba harcayan ekipler, başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Bu kapsamda İstanbul'da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 62 noktada bulunan 137 kameradan alınan 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi.

Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı'nın infazı için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekip ile konsolosluk yetkililerinin, olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi. 

Görüntülerde, konsolosluk yetkililerinin olaydan bir gün önce 1 Ekim'de akşam saatlerinde diplomatik plakalı bir minibüsü, bahçe kapısından içeri girip giremeyeceğini denedikleri yer alıyor.

Öte yandan, 1 Ekim'de 3 kişilik bir ekibin de tarifeli uçakla Suudi Arabistan'dan gelerek bir otele yerleştikleri ardından konsolosluğa gittikleri belirlendi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan başka bir ekibin de diplomatik plakalı araçla 1 Ekim'de Belgrad Ormanı'nda keşif yaptığı ortaya çıktı. Aracın Belgrad Ormanı'na girişi ve Kaşıkçı'nın 1 Ekim'de Atatürk Havalimanı'na geliş anlarının yer aldığı fotoğraflara ulaşıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
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