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Kaşıkçı'nın son sözlerinin ortaya çıktığı iddia edildi: Boğuluyorum, poşeti çıkarın!

2 Ekim tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin ortaya çıktığı öne sürüldü. İddialara göre Kaşıkçı, son sözlerinde "Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın" diyerek çığlık atıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:14
Kaşıkçı'nın son sözlerinin ortaya çıktığı iddia edildi: Boğuluyorum, poşeti çıkarın!

Daily Sabah'ta çalışan Nazif Karaman, Katar'ın El Cezire (Al Jazeera) televizyonuna gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm ses kayıtlarını dinlediğini iddia eden Karaman, yaşananların tüm ayrıntılarıyla kayıtlarda yer aldığını belirterek, tüm bu sürecin 7 dakika sürdüğünü ifade etti.

"Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın"

Ses kaydında Kaşıkçı'nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net şekilde duyulduğunu ve son olarak "Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın, klostrofobiğim ben" diye çığlık attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada bahsi geçen ses kayıtlarının Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere ile paylaşıldığını duyurmuştu. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan'ın cinayeti işleyen kişinin, olaydan bir gün önce İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipten olduğunu bildiğini açıklamıştı.

(Ahaber)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:14
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. Cemal Kaşıkçı

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