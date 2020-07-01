Cemal Çalık kimdir, nerelidir? Cemal Çalık hayatı biyografisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına, Cemal Çalık atandı. Peki Cemal Çalık kimdir, nerelidir?
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Cemal Çalık 1964 Giresun doğumludur. 1997 yılımda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçentliğini tamamlamıştır.
İş Tecrübesi
1984 - 1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Şef
1993 – 1996 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü, Rektörlük Öğrenci Sosyal Hizmetler Sayman V.
1995 - 1996 Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan V.
1998 - 1999 Gazi Üniversitesi Vakfı Genel Müdürü
1996 - 2005 Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
1996 - 2006 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı
2000 - 2004 Türkiye Voleybol Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Üyesi
2008 - 2012 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri
2012 - 2013 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri
2013 - 2014 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Müşavir
2014- ESK İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Daire Başkanı
Bilimsel Çalışmaları
- Aralık 2013 tarihinde yayınlanan “ Yönetimde Problem Çözme ” kitabı
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimi olmak üzere çeşitli dergilerde 18 adet yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.