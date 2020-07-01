  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi

Cemal Çalık kimdir, nerelidir? Cemal Çalık hayatı biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına, Cemal Çalık atandı. Peki Cemal Çalık kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:19:00 - 2020-07-01 11:19:54
Cemal Çalık kimdir, nerelidir? Cemal Çalık hayatı biyografisi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Cemal Çalık 1964 Giresun doğumludur. 1997 yılımda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçentliğini tamamlamıştır.

İş Tecrübesi

1984 - 1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Şef

1993 – 1996 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü,  Rektörlük Öğrenci Sosyal Hizmetler Sayman V.

1995 - 1996 Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

1998 - 1999 Gazi Üniversitesi Vakfı Genel Müdürü

1996 - 2005 Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

1996 - 2006 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı

2000 - 2004 Türkiye Voleybol Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Üyesi

2008 - 2012 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri

2012 - 2013 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri

2013 - 2014 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü  Müşavir    

2014- ESK  İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Daire Başkanı    

Bilimsel Çalışmaları

- Aralık 2013 tarihinde yayınlanan “ Yönetimde Problem Çözme ” kitabı

-  İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimi olmak üzere çeşitli dergilerde 18 adet yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. 

 

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı