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Cemaat ve tarikatlara operasyon mu geliyor?

FETÖ’den sonra şimdi de Adnan Oktar suç örgütünün inlerine giriliyor. Adnan Oktar örgütü de FETÖ gibi milletin dini duygularını istismar etti. Son operasyonlar sonrasında bazı cemaatlere yönelik operasyon yapılacak mı sorusu merak edilirken, Gazeteci Nevzat Çiçek son dakika açıklamasıyla bazı cemaat ve tarikatlara da operasyonun yapılacağını iddia etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:44
Cemaat ve tarikatlara operasyon mu geliyor?

FETÖ’den sonra şimdi de Adnan Oktar suç örgütünün inlerine giriliyor. Adnan Oktar örgütü de FETÖ gibi milletin dini duygularını istismar etti. Son operasyonlar sonrasında bazı cemaatlere yönelik operasyon yapılacak mı sorusu merak edilirken, Gazeteci Nevzat Çiçek son dakika açıklamasıyla bazı cemaat ve tarikatlara da operasyonun yapılacağını iddia etti.

Türkiye’de milli ve manevi değerlere sımkısı sarılarak ülkenin birliği ve dirliği için gece gündüz çalışan ehli sünnet cemaatlerinin yanında dini sırf kendi çıkarlarına göre kullanan, din üzerinden rant elde eden bazı sözde cemaatlerin olduğu aşikar. Gerçek manada dini cemaatlerle cemaat kisvesine bürünmüş sözde cemaatlerin ayıklandığını görmekteyiz. Buna en iyi örnek ise Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon. Adnan Oktar suç örgütüne gerçekleştirilen operasyon sonrası cemaat ve tarikatlar içindeki bazı çürüklerin temizlenmesi gündemde. Gazeteci Nevzat Çiçek, cemaat ve tarikatlar içindeki işte bu çürüklerin temizlenmesi için diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon yapılabileceğini iddia.

CEMAATLERDE TASVİYELER OLACAK

Nevzat Çiçek cemaat ve tarikatlara yapılacak operasyonu için şunları söyledi: "Bu noktada iki şey söyleniyor. Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek. Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatler masadadır"

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:44
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