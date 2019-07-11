Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu otelde çağ dışı ayrımcılık! "Kapalıları almayın"

İnsanların pervasızca kahkahalarla izlediği gösterilerinde İslami değerlerle alay eden, cennet ve cehennemi 'esprilerine' alet eden Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu bir otelde "Kapalıları almayın" talimatının olduğu belirlendi.

Cem Yılmaz da 28 Şubat'ı hortlattı

28 Şubat zihniyetini hatırlatan bu 'yasak', 28 Şubat zihniyetini hala devam ettirmekte ısrarlı olan CHP'nin destekçileri arasında yer alan Cem Yılmaz'ın kendi zihniyetiyle insanları çağ dışı bir şekilde nasıl ötekileştirdiğini gözler önüne serdi.

Star'da yer alan habere göre, İstanbul'daki Bebek Otel’de 28 Şubat’tan kalma çağ dışı ayrımcılık uygulaması hortladı. 'Komedyen' Cem Yılmaz’ın ortağı olan iş adamı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu otel ve kafelerde tesettür yasağı uygulandığı ortaya çıktı. Skandal yasak uygulaması iş adamı Engin Yakut’un iki Arap misafiri ile Muzaffer Yıldırım’ın işlettiği Bebek Otel’in kafesine yaptırdığı rezervasyon için gitmesiyle gözler önüne serildi.

Otuz yıldır Etilerde oturduğunu ve kısa süre öncesine kadar kafeye kapalı hanımların da geldiğini ifaden eden Yakut, “Ancak 29 Haziran’da yanımdaki misafir bayanların tesettürleri gerekçe gösterilerek bize rezervasyonumuz olmasına rağmen içeri alınmayacağımız söylendi. Güvenlik görevlileri ‘İşletme sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kesin talimatı var kapalıları alamıyoruz’ cevabı verdiler” dedi. Bu cevap üzerine karakola giderek otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Yakut, ifadesinde maruz kaldığı ayrımcılığı şöyle anlattı: “Bebek Oteli’nin kafesinden 3 kişilik rezervasyon yaptırdım. Saat 11.00 gibi kafeye gittik. Ancak girişte güvenlik bizi durdurarak giremeyeceğimizi söyledi.

"Kapalı kimseyi almayın"

Ben de rezervasyon yaptırdığımı söyledim. O da ‘Haklısınız ancak talimat var bu kılık kıyafetle giremezsiniz’ dedi. Yani yanımdaki hanımların inançlarına uygun giydiği kıyafetlerle girmemizin yasak olduğunu söyledi. Ben de kim bu talimatı verdi hangi hakla kıyafete karışıyorsunuz diye sorunca oradaki güvenlik görevlisi ‘Muzaffer Bey’in özel talimatıdır kapalı kılık kıyafetle kimseyi içeri almayın’ dedi.”

Açıklamalarına devam eden iş adamı Yakut, kendilerine yapılan ayrımcılığın işletmenin kamera kayıtlarına da yansıdığını belirterek, “İslami kıyafetleri gerekçe gösterilerek, tesettür sebebiyle bayanların içeri alınmaması, TCK’ya göre ayrımcılık ve nefret suçudur. Avrupa insan hakları sözleşmelerine de aykırı bu...” diye konuştu.