0553 313 94 23

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan "boykot" açıklaması

Komedyen Şahan Gökbakar:- "Müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır"- "İlerleyen süreçte her türlü ticari ve hukuki yolu değerlendirerek bir sonuca vardığımız takdirde, geniş bir basın toplantısı yaparak hem soruna açıklık getirecek hem de filmimizin gösterimi ile ilgili kararımızı birinci ağızdan siz değerli kamuoyuna aktaracağız"- Komedyen Cem Yılmaz:- "Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin... Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur"

28 Aralık 2018 Cuma 11:33
Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan "boykot" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Komedyen Şahan Gökbakar, hakları verilmediği gerekçesiyle film yapımcılarının salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacakları iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Recep İvedik 6" filmini 2019'da sinemaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Gökbakar, açıklamasında, söz konusu haberlerde kendisi, film şirketi ve "Recep İvedik 6" filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadelerin bulunduğuna işaret etti.

Gökbakar, tüm sinema işletmeleriyle yapım şirketi arasında müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır. Bahse konu haberlerin içeriğinde yer alan her türlü ifade ve bilginin, şirketimiz tarafından resmi olarak teyit edilmediği sürece, haberi yapan gazetecinin fikri, yorumu veya duyumu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Sorunları aşarak milyonlarca sevenimizle buluşacağımıza olan inancımız tamdır"

Birtakım sektörel sorunların da yaşandığını belirten Gökbakar, şunları kaydetti:

"Üyesi olduğumuz TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği) meslek birliği çatısı altında, buna ek olarak iş ortaklarımız ve çeşitli bakanlıklar nezdinde, mevcut sorunların çözümüne ilişkin çeşitli toplantılarda da bulunmak suretiyle çözüme yönelik yapıcı katkımızı açıkça sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. İlerleyen süreçte her türlü ticari ve hukuki yolu değerlendirerek bir sonuca vardığımız takdirde, geniş bir basın toplantısı yaparak hem soruna açıklık getirecek hem de filmimizin gösterimi ile ilgili kararımızı birinci ağızdan siz değerli kamuoyuna aktaracağız."

Gökbakar, en kısa zamanda sinema işletmeleriyle karşılıklı yapacakları sözleşmelerle bu sorunları aşarak milyonlarca seveniyle buluşacaklarına olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki ayrı hikayeden oluşan "Karakomik Filmler"in çekimlerini tamamladıklarını duyurdu.

Çekimlerin 6 ay sürdüğünü belirten ve ekip arkadaşlarını kutlayan Yılmaz, "Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin... Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:33
  1. Cem yılmaz
  2. şahan gökbakar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde birden!
    1. 2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde..
    2. 1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi
    3. Hedef 85 milyarlık aktif büyüklük
    4. STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı
    5. "Yolsuzluk" suçlamasından Dışişleri..
    6. Yeni Malatyaspor zirveye yürüyor,..
    7. Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma..
    8. Sadece ABD'de vardı! Erzurum'da da..
    9. YPG'den flaş açıklama! Münbiç'ten..
    10. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan..
    11. Kuveyt Türk karlı dağları aşan..
    12. Özel ve kamu okulları arasındaki iş..
    13. Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor
    14. Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4..
    15. "Herkes bu işe ruhunu, bedenini,..
    16. Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak..
    17. GRAFİKLİ - Siyasi partilerde aday..
    18. Bakan Pekcan "abur cubur reklam..
    19. Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması
    20. Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...