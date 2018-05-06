Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Paris'te toplantılar başladı... Bomba iddia: Cem Uzan siyasete dönüyor!

24 Haziran erken seçimi öncesi sosyal medya hesabından siyasete dönüş sinyali veren Cem Uzan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf siyasete tekrar döneceği yönünde yorumlandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:55
Paris'te toplantılar başladı... Bomba iddia: Cem Uzan siyasete dönüyor!

Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük kongresi yarın Ankara’da Green Park Otel’de, saat 14.00’te yapılacak. Cem Uzan'ın yarınki kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacağı öne sürüldü.

Cem Uzan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmıştı. Uzan'a ceza olarak öfke kontrolü için kitap okuma cezası verilmişti. Uzan daha sonra, Fransa’dan “siyasi sığınma hakkı” almıştı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde %3.03 oy alan Genç Parti ise, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine ve 2011 genel seçimlerine katılmama kararı almıştı.

TÜM ŞİRKETLERİNE KAYYIM ATANMIŞTI

Genç Parti yetkilileri, Cem Uzan’a verilen mahkumiyet kararlarının siyasi olduğunu ve FETÖ’cü savcı ve hakimler tarafından kurulan kumpas sonucunda olduğunu iddia ediyorlar.TMSF tarafından 2004 yılında Uzan grubu bankalarına ve tüm şirketlerine el konularak kayyımlar atanmıştı.

SİYASETE DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Cem Uzan, ınstagram hesabından “Genç Parti kurmay heyeti Paris toplantısı” mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:55
  1. Ankara
  2. Cem Uzan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
    1. Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye..
    2. Avrupa'da Cengiz Ünder fırtınası
    3. Bu mesajlara dikkat! "Bedava tatil..
    4. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye neden..
    5. Şehit itfaiyeciler son yolculuklarına..
    6. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi..
    7. İsrail'den İran'a tehdit: Savaşa neden..
    8. Pakistan İçişleri Bakanı vuruldu
    9. Erdoğan düşmanı Fransız Profesör:..
    10. İP hayalini açıkladı "yüzde 62"
    11. Trump'ın ekibi İran'a karşı İsrailli..
    12. Yüzyılın Anlaşması'nın gerçek hedefi:..
    13. Tapu Kadastro'dan ilginç harita: Yüzde..
    14. Adıyaman’dan Afrin'e 20 TIR yardım
    15. İlk yarıda gol olmadı
    16. Terör örgütüne tarihi darbe: Sözde..
    17. 'Cem Uzan siyasete dönüyor!' Paris'te..
    18. İbrahim Kalın: Kur'an-ı Kerim kimsenin..
    19. Gazze'de şehit olan 6 Kassam Tugayları..
    20. Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi..
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...