Cem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor?

Türkiye’yi ekonomik anlamda zarara uğratan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, ekonomik gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaranmanın peşine düştü. Cem Uzan, Cumhurbakanı’nın yalnız bırakıldığı bu günlerde milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım” dedi. Uzan’ın bu mesajı Türkiye’ye mi dönüyor yorumlarını da beraberinde getirdi.

Genç Parti Kurucu Başkanı ve iş adamı Cem Uzan ekonomik gelişmelerle ilgili Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. her şey vatan için." dedi.

Cem Uzan, 16 Aralık 1960 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi.

Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de Pepperdine Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

Türkiye'de ilk özel televizyonu (Star TV) daha sonra Türkiye’nin ilk ve tek %100 Türk’e ait olan telekomünikasyon şirketini (Telsim) kurmuştur.

Sahibi olduğu Star gazetesi, kısa sürede Türkiye'de en çok satan gazetelerden biri olmuştur.

SİYASİ KARİYER

2002 senesinde siyasete atılan Uzan, Genç Parti'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır. Parti kurulduktan üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı.

Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almıştır.

İki seçimde de baraj altında kalan Genç Parti milletvekili çıkaramamıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009 tarihinde gizli yollardan Türkiye'den kaçtı. Bir süre Interpol tarafından arandıktan sonra, 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. 4 çocuk babası olan Uzan, 2009 senesinden beri Fransa'da yaşamaktadır. Bir müddet ara verdiği iş hayatına 2014 senesinde geri dönmüştür.