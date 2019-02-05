Cem Uçan kimdir nerelidir? Cem Uçan Payitaht Abdülhamid'de kimi oynayacak?

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul’da Çavdar Obası'nın beyi Aliyar Bey'i canlandıran Cem Uçan, TRT 1'in izlenme rekoru kıran Payitaht Abdülhamid'e katıldı. Peki Cem Uçan kimdir? Cem Uçan Payitaht Abdülhamid'de kimi oynayacak?

Cem Uçan Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Ahmet Celalettin Paşa' karakterini canlandıracak.

Cem Uçan Kimdir?

Cem Uçan 12 Ağustos 1976 yılında istanbul da doğmuştur. 40 yaşında olan başarılı oyuncu bugüne kadar bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Üniversite mezunu olan başarılı oyuncu dizide de ilim sahibi bir karakteri canlandırmaktadır. Daha önce sporla da ilgilenmekte olan Cem Uçan sahalarda maçlara çıkmıştır. Cem Uçan ilk olarak 2012 yılında Acayip Hikayeler adlı TV dizisiyle oyunculuğa başlamış ve daha sonra ise, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Küçük Kıyamet, Kurtlar Vadisi, Nizama Adanmış Ruhlar, Sungurlar ve Filinta dizilerinde rol almıştır. Tanınması ise Filinta dizisinde canlandırdığı Bıçak Ali karakteri ile olmuştur. Son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde, Aliyar Bey karakterini canlandırmıştır.

Cem Uçan'ın oynadığı diziler

Acayip Hikayeler

Bir Zamanlar Osmanlı

Kurt Kanunu

Nizama Aldanmış Ruhlar

Kurtlar vadisi, Küçük Kıyamet

Sungurlar

Filinta

Diriliş Ertuğrul

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Abdülhamid’in güvenini kazanarak serhaye (baş istihbaratçı) oldu. Mısır ve Avrupa’ya kaçmış Jön Türklerin faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çatıştı. Daha sonra Contraxeville'de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk'ün İstanbul'a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağladı. Sultan'ın vaatlerini tutmadığını görünce muhalefete geçti. Paris'e yerleşerek Jön Türkler'i maddi bakımdan destekledi. Sultan II. Abdülhamid’e ihanet ederek, ona suikast düzenlemek amacıyla cemiyet kurdu. İstanbul'a fedai sokmaya çalıştı.