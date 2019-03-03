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Cem Parlak’tan Ağbaba’ya tepki

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Malatya CHP milletvekili Veli Ağbaba’ya tepki gösterdi.

03 Mart 2019 Pazar 17:14
Cem Parlak’tan Ağbaba’ya tepki

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Malatya CHP milletvekili Veli Ağbaba’ya tepki gösterdi. Parlak, yaptığı basın açıklamasında “Ağbaba, Millet İttifakı’nı düşünmeden hareket ediyor. Millet İttifakı Veli Ağbaba’nın umurunda değil” dedi.


CHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Turan Karadağ’ın seçim bürosu açılışına katılan Cem Parlak, Veli Ağbaba’nın yapmış olduğu hareketleri eleştirdi.


Parlak, konuyla ilgili, “Millet İttifakı’nın adayı Turan Karadağ’ın daveti üzerine Hekimhan’daki seçim bürosu açılışına gitmemiz Veli Ağbaba’yı niye rahatsız ediyor? Biz şu anda ittifak halinde değil miyiz? Birçok ilçemizde ve Büyükşehir’de CHP’nin adaylarını desteklerken bizim Hekimhan’da büro açılışında olmamıza Veli Ağbaba niye rahatsız oluyor? Bizim de duyacağımız şekilde etrafındaki insanlara ‘İYİ Parti niye burada, bunlar niye geldi’ tarzı konuşmalar Millet İttifakı ruhuna yakışmayan bir harekettir. Ayrıca bizi davet eden CHP Hekimhan Belediye Başkan adayı Turan Karadağ’dır. Bu neyin rahatsızlığıdır” şeklinde konuştu.


Veli Ağbaba Millet İttifakı’nı düşünmeden hareket ediyor” diyen Cem Parlak, “Millet İttifakı, Ağbaba’nın umurunda değil. AmaVeli Ağbaba’nın bu saygısızca hareketinden dolayı tepki gösteren CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:14
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