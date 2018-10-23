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Cem Özer yoğun bakımda uyutuluyor!

11 gün önce film çekimleri sırasında sette kaza geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer'in yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 15:14
Cem Özer yoğun bakımda uyutuluyor!

Sunucu ve oyuncu Cem Özer, 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre Cem Özer'in kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 15:14
  1. İstanbul
  2. Afyon
  3. Cem Özer

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