Cem Özer öldü mü? Cem Özer hastalığı ne? Cem Özer kimdir?

Cem Özer, film çekimleri sırasında kaza geçirerek ayağını kırmıştı. Oyuncu Cem Özer’in tedavisi İstanbul’da yapılıyordu. Sanatçı Özer’in sağlık durumunun kötüleştiği bunu üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Cem Özer’in kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” Açıklamasında bulundu.

Cem Özer , 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmeden ayrıldı. Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı. Zaten de böyle ünlendi. Sinema ve tiyatro oyunculuğu bir yana, esas alametifarikası Laf Lafı Açıyor'du. 1991 eylülünde yayımlanmaya başlayan bu talk show, televizyon tarihimizin demirbaşlarından sayıldı. "Ben sizin yerinizde olsam yalnız bu programı seyrederdim," sloganlı Cem Özer, özel televizyonların yarattığı ilk yıldızlardan. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

20 Eylül 1991'de Star TV'de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Türkiye'nin güldüğü bu adam, sivri diliyle dikkat çekti. Medya, sanat ve siyaset dünyasına yönelik eleştirileri, zaman içinde söylediklerinin etkisizleşmesine neden oldu. Sinan Çetin'in Berlin in Berlin'inde, Ezel Akay'ın Neredesin Firuze'sinde, Barış Pirhasan'ın Ademin Trenleri'nde oynadı.