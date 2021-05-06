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Siyaset Cem Küçük'ün sözleri Metiner'i 'korkuttu': Erdoğan seçilmezse hepimizi tutuklarlar!
Siyaset

Cem Küçük'ün sözleri Metiner'i 'korkuttu': Erdoğan seçilmezse hepimizi tutuklarlar!

Gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin seçim kaybetmesi durumunda kendisinin ve AK Parti'ye destek verenlerinin yargılanacağını dile getirdi. Mehmet Metiner ise "Yahu korkutma biz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:26:00 -
Cem Küçük'ün sözleri Metiner'i 'korkuttu': Erdoğan seçilmezse hepimizi tutuklarlar!

Latif Şimşek'in Beyaz TV'de sunduğu 'Dinamit' programında AK Parti'li eski Milletvekili Mehmet Metiner ile gazeteci Cem Küçük, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda Cem Küçük'ün "Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse bir kere biz dahil herkes yargılanır" ifadelerinin ardından dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

'Yeni kurulacak partiler neyi hedefliyor?' başlıklı tartışmada Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse insanlar 'abartıyor' diyor ama bir kere biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama yaparlar" dedi.

Mehmet Metiner: Yahu bizi korkutma

Öte yandan tedirginliğinin gizleyemeyen AK Parti'li eski Milletvekili Mehmet Metiner ise "Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız bir de bu laflardan sonra" şeklindeki ifadeleri ile tepki gösterdi.

Küçük, Metiner'i göstererek, "Mehmet Metiner'i tutuklarlarsa AB itiraz mı edecek?" deyince programın moderatörü Latif Şimşek, "Yani Cumhurbaşkanı'nı da mı yargılarlar?" diye sordu.

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