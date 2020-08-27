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Gündem Cem Küçük’ten yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük’ten yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Türkiye ve dünya gündemine ilişkin canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:57:00 - 2020-08-27 21:05:40
Cem Küçük’ten yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı, çarpıcı değerlendirmeler yapıyor.

  • Türkiye küresel bir güç haline mi geldi?

  • Fatih Portakal’ın FOX’tan ayrılışın gerçek nedeni nedir?

  • Muhalefetin iddia ettiği gibi 30 Ağustos törenleri iptal mi edildi?

  • Yeni kurulan siyasi partilerin önü mü kesilmek isteniyor?

Mehmet Özmen soruyor, Cem Küçük ‘Ülke Gündemi’nde yanıtlıyor. 

İşte Cem Küçük'ün açıklamalarının satır başları...

 

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