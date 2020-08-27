Cem Küçük’ten yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Türkiye ve dünya gündemine ilişkin canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı, çarpıcı değerlendirmeler yapıyor.
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Türkiye küresel bir güç haline mi geldi?
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Fatih Portakal’ın FOX’tan ayrılışın gerçek nedeni nedir?
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Muhalefetin iddia ettiği gibi 30 Ağustos törenleri iptal mi edildi?
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Yeni kurulan siyasi partilerin önü mü kesilmek isteniyor?
Mehmet Özmen soruyor, Cem Küçük ‘Ülke Gündemi’nde yanıtlıyor.
İşte Cem Küçük'ün açıklamalarının satır başları...