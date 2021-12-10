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Ekonomi Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz
Ekonomi

Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:54:00 -
Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan yazısında asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Cem Küçük, "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" başlıklı yazıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

" Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta rakam şekillenecek. Böylece asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanların durumu da düzelebilir.
Hayat pahalılığı ortada. Yüksek enflasyon herkesin kabul ettiği bir gerçek. Enflasyon ortalama yüzde 22 dense de yeme içme sektöründe, gıdada yüzde 50, hatta üzerinde olduğunu biliyoruz.

İğneden ipliğe her şeye zam geldi. O bakımdan asgari ücretin alt gelir grubu vatandaşlarımızı tatmin etmesi gerekir. Bunun için de en az 4.000 TL verilmesi gerekir.

3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Ülkede ciddi geçim derdi başlar. 4.000 lira en azından, az da olsa nefes aldırır. Hükûmetimizin bunu iyi irdelemesi lazım.

Tabii ki işvereni de düşünmek gerekir. Onlara da maliyet biniyor. Belki işvereni vergi yönünden hafifletmek lazım. Üstündeki yükü almak lazım. Yani bir tarafı rahatlatayım derken diğer tarafı da boğmamak lazım.

Öte yandan bir de emekliler var... 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli. En azından makul seviyelere çıkarmak gerekiyor. Halkı fakirliğe düşürmemek, enflasyona ezdirmemek lazım."

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