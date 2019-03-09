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Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi Gazeteci ve Programcı” ödülü

TGRT Haber’de "Medya Kritik" isimli programı yapan Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ve Fuat Uğur, Uluslararası Kafkas Derneği tarafından " En İyi Gazeteci ve Programcı" ödülüne layık görüldü.

09 Mart 2019 Cumartesi 23:35
Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi Gazeteci ve Programcı” ödülü

TGRT Haber’de "Medya Kritik" isimli programı yapan Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ve Fuat Uğur, Uluslararası Kafkas Derneği tarafından " En İyi Gazeteci ve Programcı" ödülüne layık görüldü.


Uluslararası Kafkas Derneğinin her yıl düzenlediği "Uluslararası Kafkas Ödülleri - Yılın En İyileri" ödül töreninde, TGRT Haber’de yayınlanan "Medya Kritik" isimli programla Cem Küçük ve Fuat Uğur, Uluslararası Kafkas Derneği tarafından "En İyi Gazeteci ve Programcı" ödülüne layık görüldü.


Ödül töreni öncesi katılımcılara Çerkes müziği ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Başarılı programcılar, ödüllerini AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın elinden aldı. İkiliye plaketin yanı sıra Kafkasya’ya özgü "Kalpak" hediye edildi.


Medya Kritik programına başarıyı getirenin samimiyet, dürüstlük ve tarafsız bakış açısı olduğunu söyleyen Fuat Uğur, "Tarafsız bakış açısını şöyle yorumlamamak gerekiyor. Biz tarafsız değiliz. Biz tarafız ama doğrudan yana, haklıdan yana taraf olmayı kendimize ilke edindik. Baştan beri ilkemiz buydu. Tabii ki siyasal olarak desteklediğimiz bir parti ve onun lideri var ama bu her şeyi onayladığımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.


Son 3 yıldır, yani 15 Temmuz’dan bu yana en etkili yayınları yapan kurumun TGRT ve Türkiye Gazetesi olduğunu aktaran Cem Küçük, "Bizim programımızın oluşturduğu etki gücünün ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Fuat beyin dediği gibi, biz tarafız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanayız, Türkiye’nin birliğinden yanayız ama eksik ve hatalı gördüğümüz yanları her zaman eleştiriyoruz. Bu AKP ile ilgilide olabilir, CHP veya MHP ile ilgilide olabilir. Bunun dönüşlerini de zaten program sonrasında dönüşlerle alıyoruz" diye konuştu.


Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:35
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