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Gündem Cem Küçük, koronavirüs yakalandı
Gündem

Cem Küçük, koronavirüs yakalandı

Yazar Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:01:00 -
Cem Küçük, koronavirüs yakalandı

Gazeteci Cem Küçük, Twitter'dan yaptığı açıklamayla koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

Dün Kovid-19 testi yaptırdığı için TGRT Haber'deki programına çıkmadığını belirten Küçük, testin sonucunu beklediğini açıklamıştı.

​"Kovid-19 testi yaptırdığım için bugün TGRT Haber’deki programıma çıkmadım. Sonucu bekliyorum" diyen Küçük, bugün testinin pozitif olduğunu duyurdu.

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Yorumlar

HALİL ÇERÇİ

YÜCE ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN ŞİFA VERSİN İNŞALLAH
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Oktay ÇELİK

Çok geçmiş olsun güzel insan rabbim şifalar ihsan eylesin amin
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