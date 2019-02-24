Cem Kavçak:“Mağlup olduk ama çok şey kazandık”

Akhisar Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, “Bugün mağlup olduk ama oyun anlamında çok şey kazandık” dedi.

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Galatasaray’a son dakika golüyle 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Son saniye golü ile mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Kavçak, “İyi bir mücadele sonunda son saniye golüyle mağlup ayrıldık. Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık. Şuta müsaade vermeyip hücuma gitmek istedik. Savuma anlamında elimizden geleni yaptık ama daha fazla üretip, daha ileri gitmeliydik. Bir maç kaybettik ama 11 maçımız var. Bu ligde kalmak adına her şeyi deneyeceğiz. Bugün aslında mağlup olamadık. Çok şey kazandık. Üstüne giderek devam etmeyiz” dedi.

Kavçak, hafta içi Akhisar yönetiminin başka isimlere teklif götürmesine ise, “Bana gel derlerse gelirim git derlerse giderim. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum” yorumunu yaptı.