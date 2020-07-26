CHP Parti Meclisi adayları arasında yer alan Cem Kaan Parsak’ın hayatı merak ediliyor.

Cem Kaan Parsak kimdir? | Cem Kaan Parsak ne iş yapıyor?

Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, 1972 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlayan Parsak 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetini takiben 1994-1996 yılları arasında Bitlis Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım attı. Genel Cerrahi Uzmanlık sınavından sonra aynı bölümde 2001-2005 yılları arasında uzman doktor olarak, 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent kadrosunda görev yaptı. 2008 yılında girdiği sınavda başarılı olarak Doçent unvanını alan Parsak 04.02.2014 tarihinde Profesör kadrosuna atanmış olup Genel Cerrahi Anabilim Dalında bu görevini sürdürmektedir.

Cerrahi Onkoloji konusunda deneyimini artırmak üzere 2010 yılında bir ay süre ile ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gözlemlerde bulundu. Temmuz 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen uzmanlık belgesi ile Cerrahi Onkoloji Uzmanı unvanını kullanmaya hak kazandı. Halen Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır.

Çukurova Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Başhekim yardımcılığı, TIPDAM Müdürlüğü, Hastane Nütrisyon Ünitesi Başkanlığı, akademik kurullar, jüri üyelikleri gibi birçok farklı alanda akademik ve idari görevlerde bulundu. Bunların yanında, birçok dergide editörlük ve hakemlik görevinde bulunan Parsak’ın, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 30 üzerinde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 40 üzerinde makalesinin yanısıra, 30’ dan fazla kongre,sempozyum, panel, vb. oturumlarda konuşması veya oturum başkanlığı görevi ile, 20’ den fazla kongre, sempozyum, kurs düzenleme kurulu üyeliği ve 75’ den fazla bildirisi bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde editörlük ve hakemlik görevleri bulunmaktadır.

Başta Türk Cerrahi Derneği olmak üzere alanı ile ilgili derneklere üyeliği olup Çukurova Cerrahi Derneği başkanlığı, Güney Anadolu Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu görevlerinin yanında Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği' nin kurucu yönetim kurulunda da görev almaktadır. Pek çok kurs, sempozyum ve kongrenin düzenleme kurulunda da bulunan Parsak Türk Cerrahi Derneği’nin Mayıs 2014'de Antalya 'da gerçekleştirilen 19.Ulusal Cerrahi Kongresi’nin düzenleme kurulunda görev yapmıştır. Adana Tabip Odası’nın 2010 Mayıs ayında yapılan seçimlerinde yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olup Nisan 2011 ayında Adana Tabip Odası başkanı olarak da görev yapmıştır.

Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, ingilizce bilmektedir. Evli olup bir kız çocuk babasıdır