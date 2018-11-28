Cem Garipoğlu'nun evindeki para davasında karar çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan bir miktar parayı tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddia edilen 6'sı polis memuru 8 sanık hakkında verilen altışar bin lira para cezasına onay verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesince 18 Ocak'ta karara bağlanan dava dosyasına ilişkin Münevver Karabulut'un ailesiyle sanıkların avukatlarınca yapılan istinaf başvurularını dosya üzerinden karara bağladı.

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle tarafların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Ceza Dairesinin kararıyla sanıklar hakkında verilen altışar bin liralık para cezaları onandı.

Davanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'un öldürülmesinin ardından sanık polis memurlarının Cem Garipoğlu'nun ailesiyle kaldığı villada arama yaptıkları anlatılmıştı.

İddianamede, polis memuru sanıkların bu aramalar sırasında miktarı net olarak tespit edilemeyen, ancak yüklü miktarda olduğu belirtilen yabancı parayı tutanağa geçirmedikleri öne sürülmüştü.

Arama yapılan villanın güvenlik kameralarının olay tarihinde kayıt yaptığı, ancak bunların 7 Mart 2009'da silindiği, görüntülerin CD ya da DVD'ye aktarılmaya çalışıldığı, bir kısmının da geri dönüşüm kutusuna atıldığı ifade edilen iddianamede, polis memurlarının villaya ait kamera kayıtlarını yeterince incelemedikleri, kameraların çalışmadığı yönünde tutanak düzenlendiği, güzergahtaki kameralarda da görüntü olmadığına dair ikinci bir tutanak tutulduğu kaydedilmişti.

Villaların yöneticiliğini yapan Ufuk Yemişçi ile site görevlileri Yusuf Palta ve Refik İmamoğlu'nun da görüntüleri silerek yok ettikleri belirtilen iddianamede, polis memuru sanıkların ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan 1 ile üçer yıl arasında, diğer 3 sanığın da 6 ay ile beşer yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ocak'ta verdiği kararında, sanık polis memurları G.K, İ.K, T.K, M.D, A.B.D. ve S.A'nın "görevi kötüye kullanma", görüntüleri sildikleri öne sürülen site görevlisi sanıklar Ufuk Yemişçi ve Yusuf Palta'ya da "suç delillerini gizleme" suçundan altışar bin lira para cezası vermişti.

Mahkeme, site görevlisi sanık Refik İmamoğlu'nun ise beraatine hükmetmiş, yerel mahkemenin bu kararına sanıklar itiraz etmişti.