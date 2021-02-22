Cem Ersoy’dan açıklama

Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 29 yıldır öğretim üyesi olan müvekkilimizin ülkemizin geleceği olan genç mühendis ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak dışında bir görevi ve çalışması olmamıştır. Sadece ülkemizde değil, yurtdışında da saygın bir bilim insanı olarak bilinen müvekkilimiz hayatının hiçbir döneminde herhangi bir terör örgütüyle veya yasadışı yapıyla ilişki içinde bulunmamış, bilakis bunlara karşı tavır almıştır. Müvekkilimizin ODATV davasında “teknik ve bilimsel” görüş sunması, terörsevici olduğunun değil, tam aksine terör örgütüne karşı durduğunun apaçık bir göstergesidir. Müvekkilimiz, sözkonusu davada yargılanan bir sanığın vekilinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67. maddesi çerçevesinde yaptığı başvuru üzerine, dosyadaki dijital delillere ilişkin üç teknik soruya cevap vererek teknik bilirkişilik yapmış ve hazırladığı raporda dosyadaki dijital delillere itibar edilmeyeceğini net bir şekilde tespit etmiş, bir başka ifade ile Fetullahçı Terör Örgütü’nün kurmaca delillerinin geçersizliğini ortaya koymuştur. Hal böyle iken, müvekkilimizin bugün artık FETÖ’nün kumpas davalarından birisi olduğu ortaya çıkan ODATV davasında bilimsel görüş vermesinin terörsevicilik olarak nitelendirilmesi hazin bir çelişkidir. Diğer yandan, müvekkilimiz iddia edildiği gibi operasyon gazetecilerinin serbest kalınası için de bir uğraş göstermemiştir, esasen haberinizde bu ithamın da somut dayanağı gösterilmemiş, genelgeçer bir suçlama yapılmıştır.

Bu sebeplerle, maksatlı haberiniz müvekkilimizin kişilik haklarını, şeref ve haysiyetini zedelemiştir.

İşbu cevabımızın yayınlanmasını saygı ile bilvekale talep etmekteyiz.

Prof. Dr. Cem Ersoy

Vekili Av. Metin Sinan Aslan

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.