Cem Duran Uzun kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Cem Duran Uzun kimdir?
Yozgat – 1978
1978 yılında Yozgat’ta doğdu. Ankara üniversitesi hukuk Fakültesi’nde lisans, kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Doktora tez çalışması adalet yayınevi tarafından “anayasa hukuku açısından siyasi partilerin finansmanı” başlığıyla yayınlandı.
Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Seta Ankara bünyesinde yeni Anayasa, hükümet sistemleri, yargı ve insan hakları alanlarında çalışmalar yürütmektedir.