0553 313 94 23

Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli

Erdek ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi halkı, bağ ve bahçelerine ulaşımlarını sağlayan yollarının onarılmasını istiyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli

Erdek ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi halkı, bağ ve bahçelerine ulaşımlarını sağlayan yollarının onarılmasını istiyor.


Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerinin ardından köyden kırsal mahalleye dönüşmelerine rağmen, özellikle bahçe yollarına yönelik hizmet alamadıklarından şikayetçi olan Çeltikçi Mahallesi sakinleri, zeytin bahçelerine ulaşımı sağlayan yolların yıllardır tamir olmamasından dolayı dert yanıyor.


Aşırı yağışlarla bozuk yolların her geçen gün daha da kötü duruma dönüştüğünü söyleyen mahalle sakinleri, Çeltikçi Mahallesi, Boğazlar bölgesinde yol diye bir yolun kalmadığını dile getirdiler. Geçen eylül ayındaki aşırı yağışların ardından meydana gelen sel sonrasında, bağ ve bahçe yollarının darmadağın olduğunu belirten mahalle sakinleri şöyle konuştu:


“Balıkesir’de bir Büyükşehir Belediyesi, bir de bizim mahallemizin bağlı olduğu Erdek Belediyesi var. Bozulan bahçe yollarının onarımı hangi belediyeye ait? Bizlerde bilmiyoruz. Sorumluluğu Büyükşehir, ilçe belediyesine ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi atıyor Çeltikçi Mahallesi’nde Boğazlar mevkii olarak anılan bölgede zeytin bahçeleri bulunan mahalle sakinleri zeytin hasat dönemlerinde, 700-800 metre kadar mesafeyi bir tanesi 25-30 kilo ağırlığında olan zeytin kasalarını ellerinde taşıyarak traktörlerine götürmek zorunda kalıyor. Müstahsil zeytin hasadı yaparken zaten yorgun düşmüş, birde zeytin kasalarını 700-800 metre uzaklıktaki traktörlere elle taşıma işi başlayınca müstahsilin durumunu düşünebiliyor musunuz? Siyasiler seçim zamanları kırsal mahallelere oy istemek için gelir, seçim bitti mi bir daha yüzümüze bile bakan olmaz. Gerçekten inanın Boğazlar bölgesindeki bozuk bahçe yollarının iddia ediyoruz Güney Doğu Anadolu Bölgemizde bile olmadığını iddia ediyoruz. Yetkililerin feryadımızı duymasını sorunumuza çare olmasını bekliyoruz” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
    1. Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
    2. Karadağ ile serbest ticaret anlaşması..
    3. Şule Çet davasında yeni gelişme!
    4. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    5. Yayalara sabah şoku
    6. FETÖ'nün 'altın çocuğu' hapis cezasına..
    7. Altın fiyatları
    8. (Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı
    9. Kaçakla mücadelede kararlı duruş
    10. Etiyopya 10. eyalet için referanduma..
    11. Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline..
    12. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi
    14. Erdemli Belediyesi’nin okullara..
    15. Yunan Meclisinde yemin töreni
    16. Esnaf sahredeyken çalışma alanı..
    17. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    18. Genç mühendislerin diploma sevinci
    19. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    20. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    21. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    22. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    23. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    24. Çocuk katili PKK'yı görmezden gelen..
    25. Aziziye’de denetimler sıklaştı
    26. Samsun’da konut satışları azaldı
    27. Yıkılma tehlikesi bulunan evde..
    28. Suriye’de askeri araca bombalı..
    29. Çankaya Belediyesi 40 bin sokak..
    30. Çin'den ABD'ye ticaret anlaşmasında..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’