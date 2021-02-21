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Gündem Cellat ‘Kel Ali’ lânetle anılıyor
Gündem

Cellat ‘Kel Ali’ lânetle anılıyor

Devrin İslam âlimlerinden İskilipli Atıf Hoca’yı verdiği keyfi kararla darağacına gönderen İstiklal Mahkemeleri’nin militan Başkanı Ali Çetinkaya, 72 yıl önce öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 10:08:00 -
Cellat ‘Kel Ali’ lânetle anılıyor

 Haber Merkezi 

Hiç hukuk bilgisi yokken mahkeme başkanlığına getirilen Çetinkaya, 1920-1927 yılları arasında Ankara İstiklâl Mahkemesi’nde verdiği idam kararlarıyla 2 bin 470 kişiyi astı. “Sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine” hükmüyle bilinen İstiklâl Mahkemeleri’nin şaibeli başkanı “Kel Ali” lakaplı Ali Çetinkaya, Ardahan milletvekili Kars fatihi Halil Paşa’yı sırtından tabancayla vurarak öldürmüş ve TBMM’de gerçekleşen ilk cinayeti işlemişti. Resmi ideolojinin emir kulu Çetinkaya hakkında meşrû müdafaa bahanesiyle kovuşturma bile yapılmamıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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