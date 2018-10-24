Almanya'dan skandal hareket! Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgileri kısmında yapılan düzenlemenin Türkiye ile ilgili kısmında, "hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması ya da hatta "beğenilmesi" bile cezai yargılamalara yol açabilir. Örneğin cumhurbaşkanına hakaret ya da terör propagandası" denildi.

Düzenlemenin devamında söz konusu durumun Alman hukuk anlayışına göre, ifade özgürlüğü kapsamında olan ifadeler için de geçerli olduğu kaydedildi. İlaveten "suçlu bulunulması halinde mahkumiyet ve hapis cezasıyla sonuçlanabilir" denildi.

Almanya 'muhalif paylaşım' yapan 36 adrese baskın düzenlemişti!

Türkiye'nin sosyal medyada terör propogandası yapanları gözaltına almasını eleştiren Almanya, geçtiğimiz yıl "muhalif" paylaşımlarını gerekçe göstererek 36 eve baskın düzenlemişti.

Alman hükümetini eleştiren bazı vatandaşlar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu delilik. Alman makamları, bu türden caydırıcı önlemlerle kendi vatandaşlarını bir hapse tıkıyor. Almanya ne zaman Küba oldu, siyasi muhalefet için insanları hapse mi atacaksınız?"

15 Temmuz darbe girişiminin ele başı FETÖ'yü "Gülen grubu" olarak ifade eden Almanya Dışişleri Bakanlığı FETÖ'cüleri masum göstererek, şu ifadeleri kullandı: "Diğer tutuklamalar, kişinin Türkiye'de terörizm olarak sınıflandırılan bir örgütle, örneğin Gülen grubu ile ilgili şüphelere dayanmaktadır. Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine, Türkiye bu davaların bazılarında Türkiye'deki diplomatik misyonlara sadece birkaç ay sonra mahpuslarla görüşme izni vermiştir."