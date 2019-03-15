Ömer Çelik'ten Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin açıklama Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıya ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermelidir." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.