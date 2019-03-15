Ömer Çelik'ten Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin açıklama
Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıya ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur" dedi.15 Mart 2019 Cuma 10:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermelidir." dedi.
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