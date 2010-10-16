Çelik’ten sert açıklama

Mardin Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Yuhanne Aktaş'a dayanılarak yapılan haberlerde, Bakan Çelik'in 12 Ekim'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Niye gavurun dini Hıristiyanlığı öğretiyoruz da, Aleviliği öğrenmeyeceğiz" şeklinde bir cümle sarfettiği iddia edildi. Devlet Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle böyle bir şey yok, bu aleni ve açık bir iftiradır. Hiçbir araştırmaya dayanmadan böyle hassas bir konuda haber yapılıyorsa, vay Türk basınının haline" dedi.