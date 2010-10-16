Çelik’ten sert açıklama
Alevi açılımını yürüten Devlet Bakanı Faruk Çelik, bugün gazetelerde yer alan "Hristiyanlara gavur" dediği yönündeki haberleri sert bir şekilde yalanladı16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Mardin Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Yuhanne Aktaş'a dayanılarak yapılan haberlerde, Bakan Çelik'in 12 Ekim'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Niye gavurun dini Hıristiyanlığı öğretiyoruz da, Aleviliği öğrenmeyeceğiz" şeklinde bir cümle sarfettiği iddia edildi. Devlet Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, "Kesinlikle böyle bir şey yok, bu aleni ve açık bir iftiradır. Hiçbir araştırmaya dayanmadan böyle hassas bir konuda haber yapılıyorsa, vay Türk basınının haline" dedi.
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