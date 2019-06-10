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Çelik'ten "Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı" tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz"- "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir"

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:23
Çelik'ten "Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı" tepkisi

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi takdirde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu hayali siyasetten vazgeçip gerçeklerin dünyasına dönmelidir."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:23
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Kıbrıs Rum yönetimi

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