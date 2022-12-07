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Gündem Çelik'ten 'çocuk istismarı' tepkisi: Mağdurun yanındayız
Gündem

Çelik'ten 'çocuk istismarı' tepkisi: Mağdurun yanındayız

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 yaşındaki H.K.G. hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:37:00 -
Çelik'ten 'çocuk istismarı' tepkisi: Mağdurun yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur...

Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

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