Çelikcan: "Durmak yola devam diyerek devam edeceğiz"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan iki dönem yürüttüğü belediye başkanlığı görevinin sonuna gelirken hayata geçirdikleri projeleri ve geçen 10 yıllık başkanlık sürecini anlatırken, “Hiç yorulmadık, hemşerilerimizin teveccühleri, duaları bizlerin aşkla çalışmamıza vesile oldu” dedi.

Yavuzlar Hayme Ana Kına Konağı’nda düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelikcan; “Millete hizmet yolunda, milletimiz ile beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir anlayışına sahipliderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde inanç, azim ve onurla taşıdığımız hizmet bayrağını devredeceğiz” dedi.

Başkanlığı devraldıkları dönemde belediyenin gelirinin yüzde 80’ine yakınının personel masraflarına gittiğini söyleyen Çelikcan, bu masrafları 10 yılda olması gereken seviyelere yüzde 30’lara kadar indirdiklerini söyledi. Kentsel dönüşüm projeleriyle dar gelirli 644 aileyi ev sahibi yaptıklarını aktardı. Yerinde kentsel dönüşümle 772 ailenin yeni evlerine kavuştukları belirtildi. Mevsimlik işçi çocuklarını sosyal hayata katmak için yürütülen projeyle UNICEF’ten 2016 / UNICEF Türkiye Çocuk Dostu Şehir Ödülü aldıklarını hatırlattı.

Çelikcan, 10 yılda ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’şiarı ile Yüreğir’i geleceğe taşıyacak yüzlerce eser kazandırmış olmanın yanı sıra, 7’den 77’e bütün gönüllere girmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çelikcan,“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle aday olduğumuz Yüreğirimizde, bizlere teveccüh gösterip bu güzel ilçemizin şehr-i emini yapan değerli hemşerilerimize hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşamış olmaktan dolayı Rabbime ne kadar şükür etsem azdır. AK Belediyecilik çizgisinden sapmadan, ‘İki günü eşit olan ziyandadır’ Hadis-i Şerif’inin kılavuzluğunda, 10 yılda; kültür evlerinden kapalı spor salonlarına, yüzlerce yeni parktan Millet Bahçesine, kentsel dönüşümden sosyal konutlara, kına konaklarından bilim merkezine kadar, ilçemize pek çok eser kazandırdık” dedi.

10 yıl boyunca sürdürdükleri hizmet seferberliğinde hep en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Çelikcan, “Hiç yorulmadık, hemşerilerimizin teveccühleri, duaları bizlerin aşkla çalışmamıza vesile oldu” dedi. Bundan sonra da memleketimiz ve milletimiz için, bu kutlu yürüyüşte gönülden çalışmaya, Hak olan yolda yürümeye ‘durmak yola devam’ diyerek devam edeceğiz" diye konuştu.

Çelikcan Belediye Başkanlığı sürecinde aldıkları ödülleri şöyle sıraladı:

AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda En İyi Sosyal Proje Ödülü,

Tarladan Okula Çocukevi Projesi,

2016/ Andy-Ar Yerel Yönetimler Araştırması Akdeniz Bölgesi En Başarılı İlçe Belediyesi,

Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi,

2015 Tarihi Kentler Birliği En İyi Proje Ödülü,

2017 Süreklilikve Uygulama Ödülü,

2017 / İNGEV(Uluslararası İnsani Gelişim Vakfı) SosyalBelediyecilikte Türkiye 2’nciliği,

2016 / UNICEF Türkiye Çocuk Dostu Şehir Ödülü

Toplantıya, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Cumali Geleri, Türkiye Gazetesi Bölge Abone Koordinatörü Mehmet Güven’dekatıldı.