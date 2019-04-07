Çelik: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

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