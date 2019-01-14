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"Çelik yelekli tefeciler"e operasyon

Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı- Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi, çelik yelek, polis yeleği ve rozetleri ele geçirildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:45
"Çelik yelekli tefeciler"e operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi, çelik yelek, polis yeleği ve rozetleri ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya Öveçler'de "oto galerisi" adı altında faaliyet gösteren bir iş yeri üzerinden "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, para aklama, baskı ve cebirle tahsilat" yapıldığı iddası üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 150 kişinin değişik tarihlerde aynı şekilde mağdur edildikleri yönündeki şikayetleri üzerine, polis zanlıları yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlıların tefecilik ve para aklama yöntemiyle lüks bir hayat sürdükleri, rezidanslarda yaşadıkları, aralarında bir petrol istasyonu sahibinin de bulunduğu bazı mağdurlara silah zoruyla senet imzalattıkları, buradan elde ettikleri gelirleri sahte evrak düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerine kurulan şirketlerin geliri gibi gösterdikleri iddia edildi.

- Çelik yelek ve polis rozetleri ele geçirildi

Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1'i ruhsatsız 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda kasa defteri, çek, senet, tapu, evrak ile çelik yelek, polis yeleği ve rozetleri ele geçirildi.

Zanlıların işlettikleri galeride bulunan çok sayıda lüks araç muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:45
  1. "Çelik yelekli" tefecilere operasyon

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