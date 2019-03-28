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Çelik ve Sarıeroğlu'ndan şehit eşine ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın tepki gösterdiği şehit eşiyle bir araya geldi- Jülide Sarıeroğlu: "Zeydan Karalar'ı kınıyoruz, olayı kabul edilemez buluyoruz"- "Belediye başkan adayı Zeydan Karalar'ın yaptığının yanında, etraftakilerin söylediği ifadeler de akıl dışı. Bir şehit eşine, bir kadına özellikle bunların söylenmesi akıl dışı. Aslında zihniyeti gösteren bir durum bu"

28 Mart 2019 Perşembe 13:05
Çelik ve Sarıeroğlu'ndan şehit eşine ziyaret

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın tepki gösterdiği şehit eşini ziyaret etti.

Çelik ve Sarıeroğlu, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek ve ailesiyle, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde bir araya geldi.

Sarerıeroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, "Vicdanlarımızı yaraladı bu olay. Kabul edilemez, sizler bizlere emanetsiniz." diye konuştu.

Kadir Demiryerük'in terörle mücadelede şehit düştüğünü anımsatan Sarerıeroğlu, şöyle devam etti:

"Zeydan Karalar'ı kınıyoruz, olayı kabul edilemez buluyoruz. Bizler yanınızdayız, bütün şehit ailelerinin yanındayız. Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bizler, AK Parti yöneticilerimiz, vekillerimiz, teşkilatlarımız için, vatan ve millet için canlarını ortaya koyan şehitlerimiz en kıymetlimiz. Sizler de bizlere onlardan emanetsiniz. Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın yaptığının yanında, etraftakilerin söylediği ifadeler de akıl dışı. Bir şehit eşine, bir kadına özellikle bunların söylenmesi akıl dışı. Aslında zihniyeti gösteren bir durum bu."

- "Şehidimize saygısızlık yapıldı"

Demiryürek'e salondan bazı katılımcıların da tepki göstermesinin kabul edilemez olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Bu süreç içerisinde o ifadeleri kullananlar kimlerse onların da tespit edilmesini sağlayacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Demiryürek'in görüşlerini dile getirmesine tahammül edilemediğini vurgulayarak, "Şehidimize saygısızlık yapıldı. Çok üzgünüz. Cumhurbaşkanımız da dün televizyon ekranından paylaştı görüşlerini, hiç merak etmeyin yanınızdayız. Görüyoruz zaten, kimlerle nasıl ittifaklar ve neler yapıldığını. Aslında zihindekilerin kelimelere dökülmüş hali bu maalesef. Bundan dolayı Adana'nın, toplumun, ülkemizin vicdanı yaralandı. İnşallah bizler yanınızdayız her zaman." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ömer Çelik ve Jülide Sareıeroğlu aileyle görüştü, şehidin 4 yaşındaki kızı Lara Demiryürek'e çeşitli hediyeler verdi.

- Olayın geçmişi

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, bir otelde verilen yemekte şehit aileleriyle bir araya gelmiş, şehit eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki göstermişti.

Demiryürek'in sözlerine belediye başkanı adayı Karalar'ın da tepki göstermesi üzerine, şehit eşi toplantıyı terk etmişti.

- Erdoğan'dan "yargı süreci" açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında, "CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine hakaret ettiği" iddialarının sorulması üzerine, şu yanıtı vermişti:

"Burada bir duyarsızlık var, nedir? Bu şehit yakınlarıyla bir kahvaltı olduğuna göre, bu hanım kardeşimize bu saygısızlık, edepsizlik yapıldığı zaman ben beklerdim ki o salon hem buna gerekli tepkiyi göstersin, ondan sonra da bu salonu terk etsin."

Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da talimatı vereceğim bu gece, onun da bunun takibini isteyeceğim. Ve böylece burada bir yargı sürecini de ayrıca başlatmamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:05
  1. Adana

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