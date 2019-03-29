Çelik: "Türel 359 projeyle yeniden Bismillah diyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel’in yerel yönetimlerde çığır açtığını söyleyen Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, “Menderes Başkanımız Antalya’mızı ve ilçelerimize daha fazla güzelliğe ve kaliteye kavuşturmak için 20 Milyar TL yatırım ve 359 projeyle yeniden Bismillah diyor. Antalya ile birlikte ilçelerimiz de yeni dönemde şaha kalkacak” dedi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde sürdürdü. Çelik, Tosmur, Oba ve Cikcilli Mahallelerinde Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel ile birlikte ziyaret ettiği esnafa bereketli kazançlar diledi. Gazipaşa İlçesi’nde Zeytinada ve Karalar Mahallelerinde katıldığı toplantılarda 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakının kazanacağı zaferle Türkiye’nin artık engelsiz koşu yapacağını söyledi.

“Antalya ve ilçelerimiz şaha kalkacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gazipaşa’ya 323 Milyon TL yatırım yaptığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Dağ tepe demeden 316 kilometrelik hat döşeyerek Gazipaşa’nın içme suyu sorununu çözdük. Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali’ni faaliyete geçirdik. 979 Gazipaşalıya sosyal kart vererek ihtiyaçlarını karşılamada katkı sağladık. Gazipaşalılara her alanda hizmet verecek, Kapalı Spor Salonu’nun yanında inşa edilen ve 21 Milyon TL’ye mal olan 5 blokluk Kültür Merkezi yakında tamamlanıyor. Merkeze uzak mahallelerde hemşerilerimizin düğün, mevlit, toplantı organizasyonlarını yapabilmeleri için köy konakları yapacağız. Menderes Başkanımız 211 kilometre yeni asfaltla ilçemizi güzelleştirecek İnşallah. Eksik kalan altyapı çalışmaları tamamlanacak. Gazipaşa’da modern bir hal ve paketleme tesisi hayata geçireceğiz. Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimlerine destek veren Mola Evleri Projesi’ni şimdi Gazipaşa’da hayata geçireceğiz”

“Hemşehrilerimiz hak ettikleri hizmetlere daha kolay ulaşacak”

Zeytinada Mahallesi’nde vatandaşlara hitap eden Sena Nur Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel Zeytinada Mahallesi başta olmak Güneyköy ve Muzkent mahallerinde tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayacak göletler yapacak. Büyükşehir gölet yapımı için yer tespiti yaptı, su ölçümlerini topografik çalışmaları tamamladı. Jeolojik etütleri de tamamlayıp Menderes Başkanım gölet projelerimizi hayata geçecek. DSİ baraj ve gölet projelerini Büyükşehir Belediyemizin gölet ve sulama projeleriyle birleştirerek bölgemizdeki tarım arazilerini sulama suyuna kavuşturacağız inşallah. İktidar, Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi beraber uyum içinde çalışırsa hemşehrilerimiz hak ettikleri hizmetlere daha kolay ulaşacak” dedi.

“Tarımsal üreticilerimizin maliyetlerini düşüreceğiz”

Tarımsal üretim yapan vatandaşlara müjdeler veren Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik şunları söyledi:

“Menderes Türel geçtiğimiz yıllarda 5mw enerji üreten Güneş Enerjisi Santralleri kurdu ve santralden elde edilen gelirle Büyükşehir’e ait sulama kooperatiflerinin tarımsal sulama elektrik faturalarını karşıladı. Önümüzdeki dönem yapacağı ilave enerji üretim yatırımları ile Menderes başkanımız Antalya’daki tüm sulama birlik ve kooperatiflerinden hizmet alan üreticilerimize sulamada elektriği bedava kullandırmayı hedefliyor. Menderes Başkan tarım marketler kurarak üreticilerimizin ana kalemlerdeki girdi maliyetini düşürecek. Yurtiçi ve yurtdışından toptan satın alınacak gübre, ilaç, fide, tohum, sera naylonu-ipliği gibi tarımsal girdileri piyasa fiyatından indirimli satarak üreticilerimizin maliyetlerini düşürecek. Ziraat Bankası ile protokol yaparak çıkartılacak düşük faizli tarıma özel kredi kartıyla da vadeli ödeme kolaylığı sağlayacak. Memleket işi gönül işi anlayışı ile çalışan hükümetimiz ve belediyelerimiz taş üstüne taş koyarak milletimize, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayretini gösterdi. Şehirlerimizin yıllardır biriken sorunları tek tek çözüldü. 31 Mart’tan sonra Türkiye’yi yeni bir şehircilik vizyonuyla buluşturacağız İnşallah. modern ve akıllı şehirler hedefliyoruz. Menderes Başkanımız Antalya’mızı ve ilçelerimizi daha fazla güzelliğe ve kaliteye kavuşturmak için 20 Milyar TL yatırım ve 359 projeyle yeniden Bismillah diyor. Antalya ile birlikte ilçelerimiz de yeni dönemde şaha kalkacak”