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Çelik sektörünün duayen isimleri Karabük’te

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), demir çelik sektöründeyıllarca görev alan isimleri Karabük’te ağırladı.

05 Mart 2019 Salı 22:35
Çelik sektörünün duayen isimleri Karabük’te

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), demir çelik sektöründeyıllarca görev alan isimleri Karabük’te ağırladı.


Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) eski yönetim kurulu üyesi veve Erdemir A.Ş.eski genel müdürlerinden A. Kerim Dervişoğlu, İsdemir A.Ş. eski genel müdürlerinden Atamer Giyicive M.K.E. eski genel müdürlerinden Ahmet Taşkın KARDEMİR’i ziyaret etti.


KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan sektörün duayen isimleri, daha sonra baret ve önlük giyerek sırasıyla Türkiye’nin tek demiryolu ray üretim tesisi olan Ray Profil Haddehanesini, makine imalat, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çelik kalitelerinin üretilebildiği Çubuk Kangal Haddehanesini ve yine Türkiye’de tek olan ve test üretimleri devam eden Demiryolu Tekeri Üretim Tesislerinde incelemelerde bulundular.


Fabrika gezisinin ardından KARDEMİR’ingerçekleştirdiği yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yönelmesinden ve sektörde oluşturduğu farkındalıktan duydukları memnuniyeti dile getiren ziyaretçiler KARDEMİR’deki atılımdan büyük heyecan duyduklarını belirtti.


KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’da, üç entegre demir çelik tesisinde görev yapmış ve Türk Çelik Sektörünün gelişimine 40 yıldan fazla önemli hizmetlerde bulunmuş olan Genel Müdürleri KARDEMİR’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:35
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