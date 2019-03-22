Çelik: "Menderes Türel Korkuteli’ni 2023 Model Yapacak"

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, "Menderes Başkanımız hem Antalya’yı hem de ilçelerimizi imar ederken gönülleri de ihya etti. Yeni dönemde de yeni projelerle Korkuteli’ni 2023 model yapacak İnşallah " dedi.

Sena Nur Çelik Korkuteli’nde 07 Gençlik Yaylalı Akrepler taraftar lokali açılışına katıldı. Korkuteli Belediyespor ve Antalyasporlu gençlerle bir araya geldi. Hükümetin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin spora büyük destek verdiğini belirten Çelik, 31 Mart’tan sonra yerli ve milli olan kadrolarla hükümetin uyumlu çalışarak daha büyük hizmetlerin hayata geçeceğini söyledi.

"Hem şehrimizi imar etti hem gönülleri ihya etti "

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’inprojelerine değinen Sena Nur Çelik, "Menderes Başkanımız verdiği sözlerin daha fazlasını yaptı. Antalya dünyada örnek gösterilen şehirlerden biri oldu. Antalya sevdalısı başkanımız dev projeleri gerçekleştirdi. Şehrimizi altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla yeniledi. Şimdi öyle bir proje ile geliyor ki Antalya’da yeni bir Hollywood kuruluyor. Antalya Film Platosu ve Tematik Park şehrimizin gururu olacak. Beydağlarının eteklerinde taş ocaklarıyla doğal dokusu bozulan 750 dönüm alan dev bir yatırıma dönüşüyor. Dünya sineması bu platoyu kullanacak. 5 yılda 14 milyonun üzerinde ziyaretçi beklenen film platosunda temalı park otel, amfi tiyatro, film stüdyoları, alışveriş ve yeme içme alanları, tematik eğlence parkları ile devasa bir ekonomi oluşacak. 10 bin Antalyalı iş sahibi olacak. Safari Park ile turizmin 12 aya yayılmasıyla hem esnafımız kazanacak hem Antalya’mız kazanacak. Sezon bitti diye işsiz kalma devri kapanacak. Menderes Türel bir başarı tablosudur. Şehrimizi imar ederken gönülleri de ihya etti. Yeni dönemde yeni yatırımlarla Korkuteli’ni 2023 model yapacak İnşallah " şeklinde konuştu.

"Terör örgütünün siyasi uzantıları CHP’nin listesinde"

"Muhalefetin terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kirli ittifaklar içinde " diyenÇelik, 31 Mart Yerel Seçimlerinin en az bir genel seçim kadar önemli olduğunu ifade etti. Çelik," Biz beka dedikçe karşımızdaki benzemeler ittifakının kimlerle kol kola olduğunu iyi görmek lazım. Antalya’da kimlerin kimlerin listesinde yer aldığını biliyoruz. CHP’nin Kepez Meclis üyesi listesinde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a meydan meydan dolaşarak özgürlük talep eden bir isim var. Daha önce Antalya BDP il başkanı olan Abdülbaki Karaağaç CHP’nin meclis üyesi listesinde yer alıyor. İşte bu yüzden 31 Mart’ta belediye başkanlarımızı seçerken aynı zamanda kimlerle aynı safta olmak istediğinize de karar vereceğiz.Biz ferasetine güvendiğimiz vatan sevdalısı hemşerilerimizin 31 Mart’ta kirli ittifaklarla belediyelerimize terör örgütünün siyasi uzantılarını bulaştırmaya çalışanlara sandıkta en anlamlı cevabı vereceğine inanıyoruz.’’ dedi.