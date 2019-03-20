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Çelik kümelenme çalışmasının Karabük ayağı tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) başlatmış olduğu çelik kümelenme çalışmasının Karabük ayağı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleşti.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:15
Çelik kümelenme çalışmasının Karabük ayağı tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) başlatmış olduğu çelik kümelenme çalışmasının Karabük ayağı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleşti.


Türkiye’nin en büyük entegre demir-çelik üreticilerinden Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) gibi uzun mamül demir-çelik kuruluşları ile bunları besleyen ve bunlara bağlı gelişen sanayi işletmelerinin yoğunlukla yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesinde, bu kurum ve kuruluşların rekabet avantajını güçlendirmek, bir arada olmanın getirdiği faydalardan en üst düzeyde yararlanmak, kümelenme konusundaki farkındalığını arttırmak, yeni pazarlara erişimini sağlamak, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin üretimine yöneltmek, bu kapsamda yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak üzere BAKKA tarafından Çelik Sektörü için Kümelenme Analizi çalışması başlatıldı.


Safranbolu’da yapılan çelik kümelenme çalışmasına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur, Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Demir çelik sektörünün önde gelen temsilcileri, kurum müdürleri ve BAKKA temsilcileri katıldı.


Toplantıda çalışmayı yürüten yetkililerden Ufuk Batum ve Hakan Sevsay tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından katılımcıların görüşlerini bildirmesi ve soru cevapla devam etti.


Toplantının kapanış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, “Çok güzel görüşler ortaya çıktı. Bu bölge Kümelenmeye çok hazır bir bölge. Tamamı neredeyse çelik sektörü ile alakalı. Zonguldak, Bartın ve Karabük’ü entegre etmek lazım.Olumlu düşünen arkadaşlarımızın öncülüğü ile birlikteliğimizi sağlayıp, bölgeyi kümelenme konusunda belli aşamaya getireceğimize inanıyorum. Dayanışma içerisinde olursa güzel sonuçlar elde ederiz. Bu çalışmaları olumlu buluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:15
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