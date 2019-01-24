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Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya başkan atayamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ınUlusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına 'Hiçbir ülke Venezuela'ya veya başka bir ülkeye devlet başkanı atamayaz. Bu saçmalık ve saldırganlıktır. Gayri meşru bir eylemdir.' dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:28
Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya başkan atayamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hiçbir ülkenin Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamayacağını belirterek, "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika’nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar." şeklinde konuştu.

Çelik, Twitter'dan, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı 'atayamaz'. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye 'atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrimeşru bir eylemdir." görüşünü kaydetti.

Darbeyle işbaşına gelen ve seçilmiş cumhurbaşkanını hapse atan birine kırmızı halı seren, kendi halkını katleden bir başkasıyla diyalogdan bahsedenlerin, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalıştığını belirten Çelik, atanan kişiye "geçici devlet başkanı" unvanı verildiğini aktardı.

"Uğraştıkları ülkenin yararına bir hesap içinde olmadıkları açık"

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak 'geçici devlet başkanı' tabiri. 'Geçici devlet başkanınız budur.' demek, o halka hakaret etmektir. Venezuela’daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar 'kalıcı' oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise 'geçici' başkan atıyorlar.

Modern zamanlarda çok siyasi yalan dolan görüldü. Ama eğer 'yalan çağı' diye bir şey olsaydı, bunun başlangıç tarihi, 'atama' yoluyla geçici devlet başkanı tayin etmek olurdu. Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığına düşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Ama uğraştıkları ülkenin halkının yararına bir hesap içinde olmadıkları açıktır. 

Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, 'Latin Amerika’nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı' diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:28
  1. ömer çelik
  2. venezuela

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  • karamanlıkaramanlı27 dk önce
    başkan atayamaz, ama başka ülke başkanına bırak git, başkente gelir namaz kılarız diyebilir mi?
  • hüseyinhüseyin31 dk önce
    bekir abd türkiyeye başkan atayamaz ölüler ve suriyeliler akp yi korur oy verdikleri gibi
  • yusuf toygunyusuf toygun33 dk önce
    ne müsabet. terör örgütü abd kim oluyormuşta bir başka ülkenin başına çoban atayabiliyormuş. venezüellalılar sığır mı?
  • fahrifahri43 dk önce
    valla güzel konuşmuş,bu metni venezuela'ya yollayın onlarda ABD ye nota olarak versin :)
  • yılmaz karayılmaz kara1 sa önce
    yaa siz bu katillerin emir eri değilmisiniz. ortadoğudaki bütün katliamlardabüyük şeytana yardım etmedinizmi. tek derdiniz saltanat dagılmasın.bu açıklamalarda dostlar alışverişte görsün.
  • BekirBekir1 sa önce
    Abd guya venezuellaya baskan atadiya Bizim kilicdaroglunuda heves basar simdi yoksa baska turlu basa gecemeyecek muhterem....

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