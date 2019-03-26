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Çelik kasayı sahibinin kamyonetiyle çaldılar

Bolu'da, hırsızlık amacıyla girdikleri dükkandaki çelik kasayı, kapının önünde park halindeki iş yerinin kamyonetine yükleyerek çalan maskeli şüpheliler, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde yakalandı- Yüzlerindeki maskeyi yaklaşık 5 saat çıkarmayan şüphelilerin, polisi yanıltmak için araçla sürekli güzergah değiştirdiği tespit edildi

26 Mart 2019 Salı 10:53
Çelik kasayı sahibinin kamyonetiyle çaldılar

BOLU (AA) - Bolu'da, bir dükkana hırsızlık amacıyla giren ve açamadıkları çelik kasayı yine iş yerine ait olan park halindeki kamyonete yükleyerek götüren maskeli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin içerisinde yaklaşık 50 bin lira bulunan çelik kasayla masanın üzerinde anahtarları olan park halindeki kamyonetin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye giderek inceleme yaptı.

İş yerinden çelik kasayla kamyonetin çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamyoneti aynı gün bulan ekipler, hem iş yeri hem de çevredeki güvenlik kamera kayıtlarıyla MOBESE görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanmamak için yüzlerindeki maskeleri en az 5 saat çıkarmadığını, ayrıca çelik kasayı yükledikleri iş yerine ait kamyonetle sürekli farklı güzergahlara gittikleri, bazen aynı güzergahtan 4-5 defa geçtiklerini belirledi.

Yaklaşık bir hafta boyunca kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları operasyon sonrasında, hırsızlık olayına karışan N.Y. (21) ve M.Ö. (23) ile irtibatlı oldukları belirlenen E.T'yi (47) Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlının savcılık sorguları devam ediyor.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bu arada, çelik kasa ve kamyonetin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kamera kayıtlarında, hırsızlık yaptıkları iş yerinin kapısını demir makası ile açan şüphelilerin, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı yerde sürükleyerek dışarıya çıkardıkları, daha sonra kamyonete yükleyerek uzaklaşmaları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:53
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