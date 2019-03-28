Çelik ihracatında hedef Batı Afrika

İZMİR (AA) - Çelik ihracatçıları ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan korumacılık önlemleri sonrası Batı Afrika pazarına yoğunlaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB), Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Çelik Dış Ticaret Derneği organizasyonunda düzenlenen "Hedef Pazar: Batı Afrika Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın Afrika kıtasına özel önem vererek bu ülkelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığını söyledi.

Türk çelik sektörünün 2018 yılında yaptığı ihracatın 5,8 milyar dolarlık kısmına kredi desteği verdiklerini belirten Yıldırım, "2018 yılında Türkiye ihracatının yüzde 26’sına kredi desteği verirken, çelik sektöründe bu oran yüzde 32’ye ulaştı. Bu desteğimizin yüzde 76'sını KOBİ firmalarına sağladık. Önümüzdeki dönemde kur riski almayan, alacak sigortası yaptıran, ihracat performansı artan firmalarla daha yoğun çalışacağız. Batı Afrika pazarında da ihracatçılarımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan ise bugün gelinen noktada hem ABD hem AB tarafından uygulanan korumacılık önlemlerinin geçen ağustos ayından beri ihracatta büyük engeller ürettiğinin altını çizdi.

Ertan, "İhracat pazarlarımız yavaş yavaş daralmakta. Batı Afrika ve Güney Amerika pazarları bizim için çok önem arz etmeye başladı. Buna Güney Doğu Asya ülkelerini de ekleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci de başta demir-çelik ürünleri olmak üzere pilot bölge Batı Afrika ülkelerine Türkiye'nin ihracatını arttırmayı hedeflediklerini, tüm ihracat yapan sektörlere de yardımcı olacak bir modeli hayata geçirme çabasında olduklarını anlattı.







