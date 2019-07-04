Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili."
04 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
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