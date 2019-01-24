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Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya başkan atayamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ınUlusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına 'Hiçbir ülke Venezuela'ya veya başka bir ülkeye devlet başkanı atamayaz. Bu saçmalık ve saldırganlıktır. Gayri meşru bir eylemdir.' dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:28
Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya başkan atayamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına 'Hiçbir ülke Venezuela'ya veya başka bir ülkeye devlet başkanı atamayaz. Bu saçmalık ve saldırganlıktır. Gayri meşru bir eylemdir.' dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:28
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