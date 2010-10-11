Çelik: Din derslerinin kaldırılması doğru olmaz

Çelik, MEB Şûra Salonu’nda düzenlenen ve Alevi örgütlerinin Alevi Konfederasyonu çatısı altında toplanması çalışmalarının yürütüldüğü Alevi Kurumlar Toplantısında yaptığı konuşmada, Alevilerin yaşadığı acıların tarihsel derinliği olduğunu belirtti. Türkiye’de iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlardan faydalanarak, topluma fitne tohumları ekmeye çalışanların olduğunu ifade eden Çelik, “Milletimiz, güzel millet, büyük millet diyoruz ya; 73 milletin içinde 1 tane Yezid taraftarı yok, tabiî ki büyük millet olacağız” dedi. Çelik, “Sorunların siyasallaştırılması durumunda çözümü çok zor olur. Bu sorunları insan hakları bağlamında değerlendirerek çözmeliyiz. Bunu çözerken de ‘Ben değil, biz çözdük’ diyebilmeliyiz” şeklinde konuştu.