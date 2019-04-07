Çelik: "(CHP yetkililerine) YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz."

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