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Çelik, "15 Temmuz’u ne unutacağız, ne de unutturacağız"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 3.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:32
Çelik, "15 Temmuz’u ne unutacağız, ne de unutturacağız"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 3.yılı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti; “15 Temmuz milletimiz için unutulmayacak ibret alınacak kara bir gün olarak hatırlanacaktır. 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain saldırıya maruz kaldık. Silahlı kuvvetlerimizin içerisine sızmış terör örgütü mensupları masum vatandaşlarımızı gözlerini kırpmadan şehit ettiler. Genç yaşlı demeden silahları ve tanklarımilletimizin üzerine çeviren alçaklara karşıda milletimiz tek yürek olarak direnmiştir. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek yürek olmuştur. O karanlık gecenin ardından 3 yıl geçmesine rağmen dün gibi yaşananlar aklımızda bu yüzden 15 Temmuz’u ne unutacağız ne de unutturacağız. Bizden sonra ki nesiller de bu tür darbelerle karşılaşmaması için önlemimizi alarak onları aydınlatacağız.


HAK-İŞ teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren milli iradeye, demokrasiye ve geleceğe sahip çıkmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur. Onlar bizim onurumuzdur. Yüzyılın ihanet hareketi olan 15 Temmuz, FETÖ mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine, tüm üyeleri ile ilk andan itibaren şiddetli bir şekilde tepki koyan HAK-İŞ, bu girişimi unutmayacak ve unutturmayacaktır."


Vatanımız, milletimiz için canını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tedavi gören kahraman gazilerimize de Allah acil şifalar versin” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:32
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