Çelenk’ten Regaib Kandili mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, üç ayların başlangıcı Ramazan-ı Şerif ayının habercisiRegaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Bu günlerin sevgi ve hoşgörü günleri olduğunun altını çizen Çelenk, yardımlaşma duygularının ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

Başkan Çelenk, bu günlerde sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön planda tutulması gerektiğini belirterek, “Bizim için bir hasat mevsimi olan, rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, islam aleminde son derece önemli yere sahip olan Regaib Kandiline idrak edeceğiz. Regaib kelime manası itibariyle isteme, arzulama ve meyletmeyi ifade etmektedir. Bu günler, Cenab-ı Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Bu mübarek geceleri fırsat bilerek, Yüce Rabb’imizin evrensel mesajını anlama, O’nun anlam ve hikmetiyle buluşma ve hayatımıza tatbik etme adına, her daim gayretli olmak durumundayız. Bu günlerde Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), ’Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır’ diye dua ederdi. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Üç ayların başlangıcı ve Regaip kandilinizi tebrik eder, ülkemiz ve tüm İslam Alemi için hayır ve bereket getirmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

İslam aleminin Regaib Kandilini kutlayan Çelenk, “Kandil gecemizin tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.